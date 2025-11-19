デビュー4周年を迎えた11人組グローバルボーイズグループ・INIが、グループ結成から現在までの軌跡をたどったドキュメンタリー映画を公開。インタビューでは、4年間で一番印象が変わったメンバー、グループでの新たな夢などを明かしました。

2021年にオーディション番組から誕生したINI。デビュー直後には、その年の『日本レコード大賞 新人賞』を受賞。今年はアリーナツアーやドーム公演も成功させた人気グループです。

■INIの“裏側”が見える映画

彼らを追った、初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」が10月31日から公開中。結成から現在までの11人の軌跡が収められた映画で、主題歌『君がいたから』はメンバーが作詞しています。

――映画公開を迎えてどのような気持ちですか？

佐野雄大：表に立っている時間がすごく短くて、こうやって裏側の時間がすごく長いのが僕たちの活動は多いので、そこをこうやって密着していただけた映画なので、一緒に見ていただいて、もっと知っていただけたらすごくうれしいなって思います。

尾崎匠海：今まで見せきれてなかった裏の部分というものがあるんですけど、その葛藤とかそういう部分を初めてMINI（ファンネーム）の皆さんに見せられるということで、そこがオススメポイントではあります。

■4年で印象が変わったメンバー

デビューから4年を 振り返り、出会ったときと現在を比べて、一番印象が変わったメンバーを聞いてみました。

藤牧京介：威尊じゃないですか？

後藤威尊：中身？

藤牧京介：中身がギラギラしていましたからね。

後藤威尊：オーディション時代ね。

藤牧京介：にらみつけられましたからね。今はもう、仙人モード？みたいな。忙しいときも気分下がっても一人だけ“頑張ろう”みたいなね、声かけてくれたりとかしますから。ほんとに助けていただいてます。

■グループに必要なものは“笑顔”

映画のタイトル『I Need I』にちなみ、グループに“必要なもの”を、独特の絵心から“画伯”と呼ばれる松田迅さんがイラストで表現してくれました。

松田迅：笑顔です！ これ髪の毛はちょっと洸人くん意識して書きました。

西洸人：俺かと思ったもん。

松田迅：11月にウインターシングル出させてもらうんですけど、激しい曲ではないので、笑顔でパフォーマンスして皆さんを癒やすことができるように笑顔を描きました。

――西さんの笑顔が足りないっていう？

松田迅：そうですね！ 結構ジャケ写でもすましてるんですよ！

西洸人：いやいや。

松田迅：歯茎見せて笑ってないんですよ！

西洸人：これからもっと頑張っていきたいです...