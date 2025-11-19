拉致被害者・蓮池薫さんが母校である柏崎高校で講演を行いました。「横田めぐみさんと母・早紀江さんを何とか会わせたい」。進展しない事態の打開を訴えました。



北朝鮮による拉致被害者で新潟産業大学の特任教授・蓮池薫さん。母校の柏崎高校を訪れ、後輩たちを前に講演しました。



〈蓮池薫さん〉

「中年の男がやってきて『すみません タバコの火をちょっと貸してください』って。そのすきに後ろから接近してきて、襲われて、縛られて連れ去られたわけです」





1978年に拉致され、2002年に帰国した蓮池さん。自身の体験を詳細に伝え、北朝鮮の拉致の目的や蓮池さんを含む5人を日本に返した理由などを語りました。〈蓮池薫さん〉「（北朝鮮は）経済的に厳しい中、日本と国交を結んで日本から経済協力を得たかった。（拉致被害者の）リストを北朝鮮に渡して、こういう人たちをあなたたちが連れて行っているから返せ、という要望を突き付けたんです。北朝鮮はこれを一蹴できなかった。なぜか。話し合いを続けて国交正常化までもっていきたかったからです。それでいろいろ悩んだ末に認めることにした」5人の帰国以降、進展がない拉致問題。家族の高齢化も進む中、事態の打開を訴えました。〈蓮池薫さん〉「拉致問題を解決するのは結局は家族のためですよね。家族というのは親世代なんです。親の世代はどんどん他界されて、いま1人しかいない。帰国されていない拉致被害者のご家族は（横田）めぐみさんのお母さんだけ。母・早紀江さんは89歳、来年90歳、この2人をなんとか会わせたいんですよ」〈高校1年生〉「若い世代も拉致のことを知って、どうやって行動に移していくかが大切だと思います」〈蓮池薫さん〉「今後将来、拉致問題が風化して葬り去られてしまうような状況になったときは声を上げてほしいなという思いを伝えたつもりです。そういうふうにしてもらえると信じています」蓮池さんは若い世代も関心を寄せて声を上げてほしいと訴えていました。