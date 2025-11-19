11月26日(水)「上田と女が吠える夜」今、改めて話題！「ワークライフバランス」を捨ててる女＆大事にしてる女 SixTONES森本慎太郎も参戦！
11月26日(水)「上田と女が吠える夜」
今、改めて話題！
「ワークライフバランス」を捨ててる女＆大事にしてる女
SixTONES森本慎太郎も参戦！
昨今再度話題の「ワークライフバランス」
あなたはどっち？
馬車馬のようにがむしゃらに働く人VS
仕事だけではなく家庭や趣味の時間も大事にするバランスを大事にしている人
十人十色のワークライフバランス事情を大公開！
▼森本慎太郎 SixTONES６人での食事中でも食リポが抜けないメンバーに物申す！
▼イモトアヤコ「どの国が一番良かった？」と聞かれると…衝撃の答えに一同爆笑
▼光浦靖子 カナダに移住してわかった「休む」大切さを伝えたい！
▼安藤優子 ジャーナリスト・キャスターの過酷さは桁違い！？信じられない体験談
▼ヘア＆メイクアップアーティスト小田切ヒロ 休みを大事にしてパフォーマンス力を上げる
▼現役バスケ選手であり社長業も両立させる郄田真希のリフレッシュはバラエティー番組
▼あんりが語る、チームぼる塾で合わせて夏休みをとってシンガポール旅行！
▼やす子 芸能界は椅子取りゲーム！３年間で７日しか休まなかった
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏
SPゲスト
森本慎太郎（SixTONES）
女性ゲスト（五十音順）
安藤優子・あんり（ぼる塾）・イモトアヤコ・小田切ヒロ・郄田真希・光浦靖子・やす子