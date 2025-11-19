　19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比460円高の4万9100円と急騰。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては562.30円高。出来高は5157枚となっている。

　TOPIX先物期近は3277ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.42ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49100　　　　　+460　　　　5157
日経225mini 　　　　　　 49100　　　　　+460　　　 93553
TOPIX先物 　　　　　　　　3277　　　　　 +28　　　　7165
JPX日経400先物　　　　　 29565　　　　　+270　　　　 279
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　　+6　　　　 378
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース