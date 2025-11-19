日経225先物：19日22時＝460円高、4万9100円
19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比460円高の4万9100円と急騰。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては562.30円高。出来高は5157枚となっている。
TOPIX先物期近は3277ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.42ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49100 +460 5157
日経225mini 49100 +460 93553
TOPIX先物 3277 +28 7165
JPX日経400先物 29565 +270 279
グロース指数先物 677 +6 378
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
