フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「合間の楽屋でマネージャーさんに撮ってもらいましたっ」「新しいワンピースでるんるん 笑笑」



中川安奈さんは「朝から4つのお仕事をさせていただいた日❤」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、ワインレッドの衣装を身に着けた、中川安奈さんが様々なポーズを取る様子が見て取れます。







続けて「合間の楽屋でマネージャーさんに撮ってもらいましたっ」と記しました。

そして「新しいワンピースでるんるん 笑笑」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「マネージャーさんと楽しんで息抜きされている雰囲気が素敵です ワインレッドのセットアップが大人っぽさがアップされてますね」・「素敵、カッコイイ!!!」・「仕事の合間でも笑顔で素敵ですね」などの反響が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール 】



生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫





3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】