フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。
オフショットを公開しました。
【写真を見る】【 中川安奈 】 「合間の楽屋でマネージャーさんに撮ってもらいましたっ」「新しいワンピースでるんるん 笑笑」
中川安奈さんは「朝から4つのお仕事をさせていただいた日❤」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、ワインレッドの衣装を身に着けた、中川安奈さんが様々なポーズを取る様子が見て取れます。
続けて「合間の楽屋でマネージャーさんに撮ってもらいましたっ」と記しました。
そして「新しいワンピースでるんるん 笑笑」と、その思いを綴っています。
この投稿にファンからは「マネージャーさんと楽しんで息抜きされている雰囲気が素敵です ワインレッドのセットアップが大人っぽさがアップされてますね」・「素敵、カッコイイ!!!」・「仕事の合間でも笑顔で素敵ですね」などの反響が寄せられています。
【 中川安奈さん プロフィール 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】