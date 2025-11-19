「デイリー盃ロジータ記念・Ｓ１」（１９日、川崎）

最後の牝馬１冠は好位から伸びた２番人気のドナギニーが快勝。重賞初制覇を果たした。２着に逃げた１番人気のエスカティア、外から懸命に追い込んだ４番人気のウィルシャインが３着に入った。１着馬には「第１９回東京シンデレラマイル・Ｓ３」（１２月３０日・大井）、また１、２着馬には「デイリー盃第７２回クイーン賞・Ｊｐｎ３」（２６年２月１１日・船橋）への優先出走権が与えられた。

南関東３歳牝馬３冠の最終章。どうしても欲しかった重賞タイトル。善戦レディーのドナギニーが大一番でもぎ取った。

デビュー２連勝後は４度の重賞挑戦も５、８、３、５着と善戦止まり。春の２冠目・東京プリンセス賞３着。牡馬に混じっての黒潮盃でも５着と力のあることは証明していたが運にも恵まれなかった。

前走後の放牧リフレッシュも功を奏したか、笹川翼との初コンビで臨んだ今回、陣営の予想以上の走りを見せた。いつもは後方からの競馬が多かったが、スッと好位に取り付くと、道中は前を行く２頭を射程圏に入れながら内々でじっくりと末脚を温存。４角手前からエンジンを噴かしていく。直線は逃げる２着馬の外へ持ち出し、右ステッキで鼓舞。それに応えてグイッとひと伸び。ゴール手前で半馬身かわした瞬間、鞍上の右手が高々と挙がった。

「何度か追い切りにも乗せてもらっていて成長は感じていました。枠も良かったし、自信はありました。結果が伴ってくれて良かった」と笑顔の笹川翼はＪＢＣスプリント、ハイセイコー記念に続く３週連続重賞Ｖ。今年１１勝目はキャリアハイを更新中だ。

中道啓師にとっては２０年５月の、のじぎく賞（園田）以来重賞３勝目。南関東では１６年東京ダービー以来、久々の重賞タイトルに「直線は“もう、行けー”って感じでした。最高の騎乗をしてくれました」と喜びを全開させた。この日は２０キロ増でキャリアハイの４８７キロだったが、「これまで体質が弱くて減り加減だったのが、ようやく中身がしっかりしてきた感じですね。一番いい状態でレースができました」と愛馬の成長ぶりにしてやったりと目を細めた。

晴れて重賞ウイナーの仲間入り。この後はいったん放牧へ。「やっと芯が入ってきました。まだ１段、２段上がりそうだし、強くなると思います。名前を覚えてもらって、応援してほしいですね」と笑顔は弾けっぱなしだった。