ご褒美アイス、みーーつけたっ！！【サーティワン】可愛すぎる♡「キティコラボ」

【サーティワン】と「ハローキティ」がコラボした可愛いメニューに注目！ 専用のカップで味わえる特別感も相まって、頑張った自分へのご褒美にぴったり。思わず写真まで撮りたくなりそうです。今回は11月27日までのコラボメニューをご紹介。グッズ付きのメニューもあるのでぜひお見逃しなく。

華やかなトッピングが映える「ハローキティ シングルサンデー」

アイスを持ったハローキティがトッピングされたこちら。カラフルなビジュアルが映える華やかで可愛らしいサンデーは、眺めるたびに気分を上げてくれそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「スモールサイズのアイス1つにホイップクリーム」が乗った、ご褒美にぴったりなプチ贅沢感もポイント。さらに「オリジナルデザインのシールが付いてくる」というお得感も魅力的です。

2種類のカップデザインで登場！「ハローキティ ダブルカップ」

ハローキティやミミィ達が描かれた、カラフルで可愛いカップに入ったこちら。2つのアイスが味わえる、小腹満たしにぴったりな一品です。レポーターHaruさんによれば「カップは2種類あり、好きなデザインを選ぶことが可能」らしく、2つ並べればより映えそう。お好きなフレーバーを組み合わせて、自分へのプチご褒美に味わってみて。

