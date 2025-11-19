毎日王冠３着のサトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）は西村淳也騎手とのコンビで鳴尾記念（１２月６日、阪神）へ向かう。

武蔵野Ｓ３着のビダーヤはオータムリーフＳ（１１月３０日、京都）とギャラクシーＳ（１２月２８日、阪神）の両にらみ。

シリウスＳ７着のテーオーパスワードはチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）へ登録する。

南部杯９着のクラウンプライドは浦和記念（１１月２６日、浦和）へ向かう。

ＪＢＣレディスクラシック４着のグランブリッジは東京大賞典（１２月２９日、大井）を目標にする。

京都大賞典４着のショウナンラプンタは年内休養。

アンドロメダＳ６着のリビアングラスは中山金杯（２６年１月４日、中山）と日経新春杯（２６年１月１８日、京都）の両にらみ。

京都大賞典１６着のミクソロジーはステイヤーズＳ（１２月６日、中山）を目標にする。

オーロＣ１着のフォーチュンタイムと同７着のグレイイングリーンは阪神Ｃ（１２月２７日、阪神）を予定する。

グリーンチャンネルＣ８着のサトノルフィアンはりんくうＳ（１２月７日、阪神）を視野。

長岡京Ｓを制したスリールミニョンはターコイズＳ（１２月２０日、中山）を目標にする。