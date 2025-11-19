19日、詐欺などの疑いで栃木県鹿沼市に住む無職の男（18）が逮捕されました。



警察によりますと男は、ほかの者らと共謀してことし6月24日から7月2日までの間に、新潟県柏崎市に住む60代女性に電話をかけ、現金200万円をだましとった疑いです。



男の共謀者らは女性に対し、女性の息子などになりすまして複数回電話をかけていて、「息子が仮想通貨取引における未払いの税金を支払うために現金を至急必要としている」などと話していました。





さらに、神奈川県横浜市のアパートに、現金200万円が入った荷物を宅配便で送らせ、7月3日に、男が受け取ったということです。指定されたアパートは架空の人物を偽った宛先の空き部屋で、男は受け子とみられています。女性は、男の共謀者らからの電話での指示で、荷物が現金ではないように装って送ったということです。また男の共謀者は同日女性に電話をかけ、「息子が税金を支払うための手続き費用が必要だ」と嘘を言い、女性に電子マネーカード2万円分を購入させ、そのコード番号を伝えさせてだましとっていたということです。女性から警察へ被害届が出され、男の容疑が浮上しました。警察は捜査に支障があるとして、男の認否に関しコメントしていません。