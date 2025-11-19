¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¤¬ËÜ³ÊÅêµå¤òºÆ³«¡¡º¸ÉªÄË¤«¤é¤ÎÉü³è¤ØÁ°¿Ê¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¡×
¡¡º¸ÉªÄË¤Î¤¿¤á¸Î¾ãÈÉ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿µð¿Í¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬£±£¹Æü¡¢´°Á´Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇºÂ¤é¤»¤¿Êá¼ê¤ËÎÏ¶¯¤¯£µ£±µå¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÅêµå¤ÏÄË¤ß¤òÈ¯¾É¤·¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ï¡¢Åê¤²¤¿¤éÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÄ¥¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÄ¥¤ë´¶¤¸¤È¤«¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨£¸¾¡¤òµó¤²¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤âº£µ¨¤Ï£²£°ÅÐÈÄ¤Ç£´¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£°¡££¹·î¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¸å¤ÏÄË¤ß¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂÀï¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ïµ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿Éª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö½¤Àµ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÊÅêµå¼«ÂÎ¤â¡ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·³¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤ë¥±¥¢¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÅ°Äì¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë»þ¡¢£±µå£±µå¡¢Éª¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤º¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¡£ÄË¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï£±£°£°¡ó¤Ç¡ÊÂÇ¼Ô¤È¡ËÀï¤¨¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¡£¡Ê¾ï¤Ë¡Ë£±£°£°¡ó¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤«¤â½ÅÍ×¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥ª¥Õ¤âÏ¢Æü¡¢ÂçÎ³¤Î´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Ë¤âÌöÆ°´¶¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤Ï´µÉô¤Î¾õÂÖ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é½µ£±²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅê¤²¹þ¤à¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¡Ê³«Ëë¤Î¡Ë½Ð¤À¤·¤«¤é¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È£·Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ø·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£