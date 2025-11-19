6¡¼0¤ÎÂç¾¡¸å¤ËÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÌµ»ë¡ÄPO¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¥§¥³¤¬Áª¼ê¡õ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò½èÊ¬¡Ö´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¹³¤·¤¿¤³¤È¤Ç½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤âºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢¥Á¥§¥³¤Ï17Æü¤Ë¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ëÂåÉ½¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï6¡¼0¤Ç°µ¾¡¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï»î¹ç¸å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×L¤Ç2°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥³¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢»î¹ç¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£Í½Áª¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤â»Ä¤ê4ÏÈ¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÎ×¤à¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤âÉ¬Í×¤Ê¾õ¶·¤À¤¬²æËý¤Î¸Â³¦¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥§¥³¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊFAČR¡Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢MF¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥½¥¦¥Á¥§¥¯¤ò¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤é²¼¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖFAČR¤Î¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ºòÆü¤Î¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¤È¤Î»î¹ç¸å¤ÎÁª¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÖÅÙ¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤»ö¼Â¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤¤±£¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤É¤ÎÁª¼ê¤â¡¢ÂåÉ½¤¹¤ë±ÉÍÀ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¹ñ¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥³ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤ä»þ´Ö¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊû¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏºÇ¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎÉÔ½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£ºòÆü¤Î±þ±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í½Áª¤òÄÌ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤â¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖFAČR¤Ï¡¢¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥½¥¦¥Á¥§¥¯¤¬¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¡¢ºòÆü¤Î»î¹ç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë»Ùµë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î»ñ¶â¤Ï¡¢º¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£FAČR¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥³¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò±þ±ç¤·¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×L¤ËÆþ¤ê¡¢5¾¡1Ê¬¤±2ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ16¤Ç2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¼ó°Ì¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤Ï¾¡¤ÁÅÀ22¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢10·î¤Ë¤Ï³Ê²¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥§¥í¡¼½ôÅç¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
