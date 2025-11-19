ハロー！プロジェクトの１１人組アイドルグループ・Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅが１９日、日本武道館で秋ツアーの千秋楽公演を開催。約１万人を動員した。

コンサートタイトル「Ｑｕｅｅｎ ｏｆ Ｈｅａｒｔｓ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｆｌｕｓｈ（クイーン オブ ハーツ スペシャル フラッシュ）」にちなみ、メンバー一人一人がソロで歌うと発表。６月に新加入した林仁愛（１４＝にいな＝）は初めての武道館公演。トレードマークのメガネ姿で「禁断少女」を一人で堂々と歌い上げた。グループ最年少らしからぬ落ち着きぶりに会場から大きな拍手喝采が起きた。

アンコール中のＭＣで林は「最初はちょっと緊張していたんですけど、段々慣れてきました。楽しいなという気分がもう、勝ってきちゃって、めちゃ笑顔だったと思うんですけど、養分を私たちから取って長生きしてください！」と笑わせた。

９月１７日から始まった秋ツアーの最後で、寒さも増してきたこともあり、遠藤彩加里（１７）は「すごく寒かったですが、（武道館は）熱々だと思うんですけど、皆さん寒暖差に気をつけて。ちゃんこ鍋とか食べて、ココアとか温かいお茶を飲んで。皆のことが大好きなので、皆さん健康でいてほしいなと思います。とっても楽しかったです」とユーモアを交えて、呼びかけた。

メンバーは、コンサートで最新曲「盛れ！ミ・アモーレ」など３３曲を熱唱。武道館を熱狂の渦に巻き込んでいた。