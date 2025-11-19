昭和40年4月生まれの女性。働いていて収入がありますが、特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえるのか気になっている人からの質問です。
なお、この年金を受け取っても、65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金が減額されることはありません。
老齢厚生年金の支給開始年齢は、昭和60年の法改正により60歳から65歳へ段階的に引き上げられました。この移行期間に生まれた人のために設けられたのが、「特別支給の老齢厚生年金」です。
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人の条件は次のとおりです。
・男性：昭和36年4月1日以前生まれ
・女性：昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間（10年以上）がある
・厚生年金保険などに1年以上加入している
・生年月日に応じた支給開始年齢に達している
ハルミさん（昭和40年4月生まれ・女性）の場合、64歳で支給開始年齢に到達することになります。
ただし、60歳以降も働いて給与を得ながら厚生年金に加入している場合、在職老齢年金制度が適用されます。特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら働くと、以下の条件で一部が支給停止になることがあります。
基本月額（老齢厚生年金の報酬比例部分の月額）＋総報酬月額相当額（給与＋賞与÷12）
＝合計が51万円（令和7年度）を超えると、支給停止の対象
ハルミさんの月収などと特別支給の老齢厚生年金の合計が51万円を超えなければ減額はありません。
ハルミさんが65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は終了し、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取ったことによって、65歳以降の年金が減ることはありません。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
