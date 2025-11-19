好き＆いただきたい「岩手県の御朱印」ランキング！ 2位「盛岡八幡宮」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「岩手県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「盛岡市の中心にある歴史ある神社。 御朱印は格式があり、初めてでもいただきやすいです！」（20代男性／福井県）、「豪華な装飾と力強い筆致が、岩手随一の格式を感じさせるから」（20代男性／福井県）、「またもらいたいと思うほど、好きなデザイン」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「お堂ごとにちがう御朱印がもらえるのがたのしい」（30代女性／東京都）、「大変力強い自書きの御朱印で頂きたいです」（50代女性／広島県）、「世界遺産にも登録された東北の名刹。御朱印は荘厳だし、奥州藤原氏の祈りが墨に宿るような一枚です。縁結び・学業成就・交通安全など多彩なご利益もあるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：盛岡八幡宮／38票厄除け、縁結び、安産祈願など多岐にわたるご利益で知られる、岩手県を代表する神社の1つです。岩手県の県庁所在地である盛岡市に鎮座し、源頼義公が必勝を祈願したという格式高い歴史を持ちます。多くの人でにぎわうこの神社では、社殿内の祈祷受付所で「盛岡八幡宮」と「岩手護國神社」の2種類の御朱印を直書きで拝受でき、美しいオリジナル御朱印帳も取り扱われています。
1位：中尊寺／101票世界遺産に登録され、国宝「金色堂」が有名な岩手県平泉町の天台宗寺院です。奥州藤原氏三代によって築かれたこの寺院は、当時の華やかな平泉文化を今に伝えています。広い境内には複数の寺社が点在し、全13種類もの御朱印を用意。金色堂の御朱印については、御朱印帳の購入者限定で、見開きの特別なデザインをいただくことができます。
(文:坂上 恵)