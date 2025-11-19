12月6日に開催される、千代田区後援の「金融リテラシー講座」。人生において重要な「金融」に関する知識を無料で学べる貴重な機会です。資産形成に関心がある人にとって、学びになる内容でしょう。

12月6日、千代田区後援で「金融リテラシー講座」が開催予定です。人生において重要な「金融」に関する知識を無料で学べます。

応用編で学ぶ実践知識

今回の講座は、全3回予定の公開講座の3回目です。「考えてみよう これからのマネープラン（応用編）」をテーマとして、普段学ぶ機会が少ない金融リテラシーについて、実践的に深く学ぶことができるとのこと。

具体的には、将来起こり得るライフイベントやその備え方について学ぶほか、セカンドライフに向けた公的年金制度や企業年金の仕組み、さらに資産形成に役立つNISA（少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金）の仕組みについても詳しく学ぶことができます。講師は、三井住友信託銀行 日本橋営業部が務めます。

日時は、12月6日13時30分〜15時まで（開場は13時から）で、会場は、専修大学神田キャンパスです。参加費用は無料。

対象者と申込方法。締め切りに注意して無料で参加しよう！

同講座は千代田区キャンパスコンソ加盟大学・短期大学の学生、中高生、そして一般人を対象としています。全3回のうちの第3回ですが、初回の講座を受講できなかった人でも参加可能です。

申し込みの締切りは12月1日で、千代田区の公式Webサイトの当該ページにある「専修大学金融リテラシー講座（3）申込フォーム」から申し込みができます。

将来の備えや公的年金、NISA、iDeCoといった資産形成に関心がある人にとって、無料で学べる機会となるので、気になる人はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。(文:橋酒 瑛麗瑠)