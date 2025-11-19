お笑いコンビ・ゾフィーの元メンバー・上田航平さんが自身のＸを更新。

実用英語技能検定 準１級に合格したことを報告しました。

【写真を見る】【 元ゾフィー・上田航平 】 英検・準１級に合格 ファンから祝福続々 「すごいです！ おめでとうございます！」





上田航平さんは「合格した」と綴ると画像をアップ。



投稿された画像では、上田航平さんの名前が入った、実用英語技能検定 準１級 の合格証明書が見て取れます。



この投稿にファンからは「準１級？！ 上田さんスゴイ！！ おめでとうございます」・「すごいです！ おめでとうございます！」・「さすがだな〜」などの反響が寄せられています。







【 上田航平さん プロフィール 】



出身地：神奈川県

生年月日：1984年12月17日

血液型：O型

サイズ：身長170cm 体重 60kg

趣味：読書（年間150冊）、海外ドラマ、サウナ

特技：塾講師経験を活かしたプレゼン力、当て書きでコントが作れる

資格：剣道2段（上段）

部活動：剣道







【担当：芸能情報ステーション】