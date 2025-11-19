TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

お笑いコンビ・ゾフィーの元メンバー・上田航平さんが自身のＸを更新。
実用英語技能検定　準１級に合格したことを報告しました。

【写真を見る】【 元ゾフィー・上田航平 】　英検・準１級に合格　ファンから祝福続々　「すごいです！ おめでとうございます！」



上田航平さんは「合格した」と綴ると画像をアップ。

投稿された画像では、上田航平さんの名前が入った、実用英語技能検定　準１級　の合格証明書が見て取れます。

この投稿にファンからは「準１級？！ 上田さんスゴイ！！　おめでとうございます」・「すごいです！ おめでとうございます！」・「さすがだな〜」などの反響が寄せられています。
 



【　上田航平さん　プロフィール　】

出身地：神奈川県
生年月日：1984年12月17日
血液型：O型
サイズ：身長170cm 体重 60kg
趣味：読書（年間150冊）、海外ドラマ、サウナ
特技：塾講師経験を活かしたプレゼン力、当て書きでコントが作れる
資格：剣道2段（上段）
部活動：剣道
 



【担当：芸能情報ステーション】