ユニバーサル・スタジオ・ジャパンスタジオが、19日からクリスマスイベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を開催。新登場のナイト・ショーやフード・フェスティバル、特別仕様となったアトラクションを、北村匠海さん（28）が一足早く体験しました。

■パーク内がクリスマスムード一色に

イベントに先駆け、18日にはメディア内覧会が行われ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブランドアンバサダーを務める北村さんが登場。クリスマス・デコレーションやイルミネーションで飾られたクリスマス・マーケットで、クリスマス限定グルメなどを楽しんだ北村さんは「幸せは自分で見つけるものだということに、特に今年は僕自身も気づけた瞬間がたくさんありました。それをパークに来て体感することで、確実に手に入れられる幸せという感情・体験ができると思います。皆さんが、今年のクリスマスに自分だけの幸せを見つけにここに来てくれたなら、とても幸せです」と語りました。

■50周年記念『ジョーズ』もクリスマス仕様に

人気アトラクション『ジョーズ』がある『アミティ・ビレッジ』では、日本映画公開50周年を記念したアニバーサリー・イベント『ジョーズ・セレブレーション』（2026年1月4日まで）が開催。50周年限定のクリスマス・リースが飾られた『ハンキング・シャーク』での記念撮影や、アトラクション内のボートツアーでの特別なアナウンス、テーマレストランのメニューリニューアルなど、お祝いムードを感じることができます。

セレモニー前にアトラクションを体験したという北村さんは「久しぶりに『ジョーズ』に乗りました！ サメ映画を見るのが趣味だった時期がありまして、なかでも映画『ジョーズ』は金字塔ですよね。その映画の世界観に入って、目の前で映画を体感できるのは、本当にユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの体験で、久々に“ジョーズを味わった！”という気持ちになりました」と語りました。

■ハローキティやスヌーピー、エルモたちが登場する新ナイトショー

また、新登場のクリスマス・ナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』 が、グラマシーパークで初公開。実力派シンガーやダンサーのクリスマス・ソングやダンス、巨大スクリーンの映像やキャンドル、ランタンの輝く光など華やかな演出のほか、ステージには、ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちなど人気キャラクターも登場します。

ショーを楽しんだ北村さんは「物語を僕らに直に感じさせてくれて、音楽も演出も素晴らしく、花火もあって、ものすごく見ごたえがありました。見入ってしまいましたね」と感想を語りました。

■初開催の“フード・フェスティバル”

さらに、今年は『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』が初開催。このプログラムはパーク全体で開催され、ニューヨーク・エリアのストリートに様々な食べ歩きメニューが並ぶ『ユニバーサル・マーケット』では、キャラクターモチーフの多彩なクリスマスメニューや、冬にうれしい温かいグルメなどを楽しむことができ、『スタジオ・スターズ・レストラン』やメインダイニング『パークサイド・グリル』などでは特別メニューが味わえます。

他にも、『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』では、 大好評のマッピング・ショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』や、クリスマス衣装のミニオン、スヌーピー、エルモ、ハローキティとのスペシャル・グリーティングなども開催されます。

■SNSでも話題に「めちゃくちゃ豪華」

また、先行公開を受け、SNSでは「絶対行きたい」や「めちゃくちゃ豪華」、「年末を過ごしたい」などの期待感あふれるコメントが寄せられています。

TM and (c) 2025 Sesame Workshop (c) 2025 Peanuts Worldwide LLC (c) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5111702 JAWS TM & (c) 2025 Universal Studios TM & (c) 2025 Universal Studios. All rights reserved.