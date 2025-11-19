¡Ú2025Ç¯11·î¡Û50Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
Êª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯º£¡¢ÀáÌó¤À¤±¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ê·Ú¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤è¤ê¤â¶âÍø¤¬¹â¤¯¡¢»Ô¾ì¥ê¥¹¥¯¤ä¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤«¤ÄÃå¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾¯³Û±¿ÍÑ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö50Ëü±ß¤ò1Ç¯ÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯11·î13Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¹áÀî¶ä¹Ô¡¡¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä¶¶âÍø¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨1¿Í100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
£¥È¥Þ¥È¶ä¹Ô¡¡¤â¤â¤¿¤í¤¦»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¤Ó¤À¤ó¤´Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¶âÍø°ú¤¾å¤²¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¤Ó¤À¤ó¤´Äê´üÍÂ¶â¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸Áí³Û70²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£
¢¨1¿Í100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
¤ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¥¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¡¡SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤é¤Î¿¶ÂØ¤Ë¤è¤ë°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÍÂÆþ¤ì¸ý¿ô¤Ë¤Ï¾å¸Â¤Ê¤·¡£
¦ÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¡¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Î1Ç¯¤â¤Î¡¦3Ç¯¤â¤Î¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸¶â³Û750²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¼«Æ°·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯1.00¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û10Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸¶â³Û600²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡Ê3¥«·î¤´¤È¤Ë150²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡Ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£
§Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä
¡¦¶âÍø¡§0.75¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¤Î¡Ö¿·µ¬¸ýºÂ³«ÀßÍ¥¶ø¥×¥é¥ó ¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯0.78¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û50Ëü±ß°Ê¾å¡£
¢¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼±þ±çÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¡£¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤é¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö20¥«·î¡Ê1Ç¯8¥«·î¡Ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¢¡SBJ¶ä¹Ô¡¡¡Ö³«¶È16¼þÇ¯µÇ°±ßÄê´üÍÂ¶âÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§20¥«·î
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨20¥«·î¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢3Ç¯¤â¤Î¡¢5Ç¯¤â¤Î¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸Áí³Û1500²¯±ß¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¡£ÍÂÆþ¾å¸Â¤Ê¤·¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)