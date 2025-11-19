大学教授、医師、弁護士、政治家…パワハラ体質の「先生」が多い職場を賢く辞めるタイミングと伝え方
世の中にはパワハラの気質が強い職場が存在する。特に「先生」と呼ばれる専門職が多い職場は、注意が必要だ。例えば、医師、弁護士、会計士、大学教授、政治家など、強い立場にいる人の中には、「先生」と呼ばれるうちに自分の言動がパワハラになっていることに気付かなくなる場合がある。
今回は、そうした職場を効果的に辞めるタイミングや退職理由の伝え方について、キャリアの専門家である筆者が解説する。
今回は、そうした職場を効果的に辞めるタイミングや退職理由の伝え方について、キャリアの専門家である筆者が解説する。
「先生」と呼ばれるにふさわしい人材なのか常に自問自答今まで「先生」と呼ばれた経験はあるだろうか。呼ばれたことがある人は、そのときどんな気持ちだったか思い出してみてほしい。最初は気恥ずかしくても、繰り返し呼ばれるうちに慣れてしまったのではないだろうか。そのうち、自分のことを「先生」と呼ばない人と会うと、違和感や不快感を持つ人もいるかもしれない。
パワハラ職場の辞め時と効果的な辞め方パワハラ気質の職場では、多くの社員が自分自身を守るために殻に閉じこもる姿がよく見受けられる。自分がパワハラの標的になりたくなかったり、実際に被害に遭いながらもじっと耐えていたりする。こうした職場は活気がなく、コミュニケーションも少ない。
(文:小松 俊明（転職のノウハウ・外資転職ガイド）)