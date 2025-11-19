令和の峰不二子、ブルガリで高級ランチ堪能＆圧巻スタイル披露「超セレブ！」「背中の美しさに日頃の努力を感じる」
インフルエンサー、モデルとして活動中の阿部なつきさんは11月18日、自身のInstagramを更新。ブルガリ ホテル 東京にて高級ランチを楽しんだ際の姿を披露しています。
【写真】阿部なつきの美背中際立つドレス姿
この投稿にファンからは、「美しすぎます」「すごく似合ってるし、背中の美しさに日頃の努力を感じる」「綺麗すぎてめまいがしました！」「気品溢れる美しさ」「令和の峰不二子、本当に素晴らしいよ」「超セレブ！」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:勝野 里砂)
ホテルでランチを堪能阿部さんは「大人ランチ ブルガリの素敵な個室でランチした日 気持ちはもうクリスマスモードです」とつづり、8枚の写真を掲載しました。1〜6枚目では背中が大きく開いた深いブルーのドレスを着用した姿を披露。特に1、2、4枚目では美しい背中があらわに。手首には、ダイヤモンドらしき装飾が付いた時計やブレスレットを付けており、華やかな印象です。
動画でも様子を公開同日の別投稿では、ランチに行く前の動画も公開。「誰かに愛されるためじゃなく自分を好きでいたいから努力するの」と語り、朝からサプリメントを飲む様子や、ドレスを選ぶ場面などを収めています。さらに、ホテルでのおいしそうな食事風景も。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
