建物から勢いよく出る炎と煙。



深夜の住宅街を騒然とさせました。



（松田カメラマン）「現場の住宅からは激しく煙と炎が上がり、時折破裂音が聞こえます」

火事があったのは千歳市日の出５丁目にある木造２階建ての整骨院兼住宅です。



１１月１９日午前１時２０分ごろ、目撃者から「建物が燃えている」という趣旨の通報が消防に入りました。



火はおよそ６時間後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の３人の遺体が見つかりました。





（長岡記者）「警察と消防による実況見分が始まっています」警察と消防が午前１１時ごろから午後４時ごろまで、現場の状況や出火原因などを調べました。消防によりますと、この火事で火元となった整骨院兼住宅は全焼したほか、隣接する建物２棟の壁が燃えたということです。

周辺の住民によりますと、建物１階には整骨院と和室などの住居部分が併設され、２階にも和室があり、高齢男性とその息子２人が家に住んでいたということです。



消防によりますと、燃え方から火元は１階居間のストーブとみられ、出火当時、１人は１階の居間以外の部屋、ほかの２人は２階にいたとみられるということです。

（周辺住民）「（火元から）離れているんですけどすごい熱かったですね、顔とか。雪がうっすら積もっていたんですけどすっかりなくなって、雪もとけて熱で」



（周辺住民）「すごかったです。私も整骨院にお世話になって行っていた。お父さんも人気があって息子さんも人気があってすごく優しくやってもらっていた」



閑静な住宅街で起きた３人が亡くなる火災。



警察によりますと、住宅には家族３人が暮らしていたとみられ、出火後、連絡がとれないことから、遺体は家族３人とみて身元の確認を急ぐとともに出火原因を調べています。