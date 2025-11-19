ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が１９日、東京・日本武道館で「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ Ｃｏｎｃｅｒｔ ２０２５ Ｑｕｅｅｎ ｏｆ Ｈｅａｒｔｓ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｆｌｕｓｈ」を開催した。

同公演は、９月１７日よりスタートした秋ツアーの千秋楽。この日は１０月８日に発売したシングル「盛れ！ミ・アモーレ」で幕を開けると、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」で披露した「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの？」を含む全３３曲で会場を魅了した。

６月の武道館公演でお披露目されたばかりの新メンバー・林仁愛（１４）は「（武道館に）立ったことはあるけど、（パフォーマンスを）やるのとは違うから、緊張してました。今はちょっとずつ慣れてきたかな。楽しんでいきたいなと思います」と意気込み。ソロステージでは「禁断少女」を堂々と歌唱すると、観客に向けて「皆さん、どうでしたか〜！？」と呼びかけた。

アンコールでは、１人１人がファンに向けて感謝を伝えた。林は「みんなは今、笑顔ですか？これで長生きできますか？皆さんが長生きできるなら、それだけで嬉しい限りなので、私たちから養分を取って長生きしていてください！」とコール＆レスポンス。また、遠藤彩加里（１７）は「すごく今日も寒かったですし、寒暖差に気を付けて。ちゃんこ鍋とか食べて。本当にみんなのことが大好きなので、健康でいてほしいなって思います」と観客の健康を願って締めくくった。