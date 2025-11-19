本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
11/18
EUR/USD
1.1600 (14億ユーロ)
USD/JPY
153.00 (12.6億ドル)
GBP/USD
1.3200 (4.076億ポンド)
1.3100 (5.202億ポンド)
AUD/USD
0.6500 (6.401億豪ドル)
0.6300 (4.456億豪ドル)
NZD/USD
0.5730 4.345億NZドル)
ユーロドルは1.1600がピンポイント、ドル円は153.00と離れた水準、ポンドドルは1.3100が近めのポイント、豪ドル/ドルが0.6500がピンポイント、NZドル/ドルは0.5730とやや離れた水準
