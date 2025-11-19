ボートレース蒲郡のG3マスターズリーグ第9戦「第5回ガマの鉄人決定戦」は19日、最終日12Rで優勝戦が行われ、1号艇の服部幸男（54＝静岡）がインからコンマ08のトップスタートを放つと、そのまま押し切ってで1着。8月30日の平和島以来、今年5回目の優勝を飾った（通算113回目、蒲郡では2021年2月7日以来7回目）。2着に田中信一郎、3着は徳増秀樹が入り3連単＜1＞＜3＞＜4＞は810円（2番人気）。

表彰式で服部は「エンジンが少々、失敗しても連れていってくれたんで、それが大きかったと思います」と相棒の34号機に最敬礼。コンマ08の仕掛けについては「様子を見て行ったんで…。そのまま行ってたらキワでしたね」と振り返った。

これで今年5V。来年3月24〜29日に、この蒲郡で開催されるSGボートレースクラシック出場に一歩前進した。「このエンジン引きたいです。出られるんでしたら」と再会を楽しみにして「1走1走、ベストを尽くしていきます」と締めくくった。

次走出場は27日〜12月2日の津「金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯」を予定している。