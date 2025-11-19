『薬屋のひとりごと』（ヒーロー文庫）刊行11周年を記念した「小説『薬屋のひとりごと』原作展」（イマジカインフォス）が12月5日（金）～12月25日（木）に東京ソラマチ®にて開催される。

【画像】TVアニメ「光が死んだ夏」展、池袋サンシャインで開催

本展は、日向夏による物語と、しのとうこによるイラストが織りなす小説の世界観を深く掘り下げる特別展示を予定。

11月18日には展示会公式サイトおよび公式Xアカウントでキービジュアルが公開された。イラストは、しのとうこが本展のために描き下ろした猫猫と壬氏のオリジナルイラスト。

入場特典は展示会限定の完全書き下ろしショートストーリー。日向夏による完全書き下ろしストーリーが週替わりで特別公開。新作エピソードをいち早く会場で体験でき、会場で展示されるショートストーリーが読めるリーフレットを入場者限定で配布予定だ。

来場記念となるグッズ付きチケットも好評発売中。現在は前売券を発売中。通常チケットはローソンチケットにて、イベント限定のグッズ付きチケットはヒーロー文庫STOREにて購入可能。グッズ付きチケットには、ゲストパスをイメージしたパス＆ネックストラップや、猫猫と壬氏がそれぞれデザインされたマルチケースなどが付属。マルチケースは入場特典のリーフレットも収納できる仕様となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）