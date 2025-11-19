予定も連絡も“すべてが丁寧”！誠実な男性が見せる「君が本命」のサイン
恋愛では「言葉」よりも「行動」に本気が表れます。
特に、誠実な男性は“時間の使い方”に嘘をつきません。
彼の予定、連絡、態度“すべてが丁寧”なら、それはあなたを「本命」と感じている証拠です。
連絡を後回しにしないのは“つながりを大切にしているから”
本命女性への連絡は、仕事の合間でも最優先。
「後で返そう」と思っても、結局すぐに返信してしまう。
それは“返信しなきゃ”ではなく、“声を聞きたい”“気持ちを届けたい”という自然な想いによるものです。
約束を軽んじないのは“期待を裏切りたくないから”
誠実な男性は、約束を守ることで愛を伝えます。
「少し遅れるかも」と連絡を入れるのも、あなたを不安にさせたくないから。
彼にとって約束を守ることは“信用の証”なのです。
どんな時間も“当たり前”にしないのは“関係を育てたいから”
デートの帰り際や、なんてことない会話の中でも、
彼が「楽しかった」「また会いたい」と素直に伝えてくれるなら、それは“特別扱い”のサイン。
忙しい日々の中でもあなたと過ごす時間を“当たり前”にしない丁寧さこそ、
本気であなたに恋をしている証拠と言えます。
誠実な男性は、行動の一つひとつで「君が本命だ」と伝えています。
もし彼の言動が“すべて丁寧”と感じるなら、それはまぎれもなく本命サインです。
