本当に救いようがない?! 不倫に走る男性の「心理状態」
結婚したからといって、男性が一途にあなたを愛し続けてくれるというわけではありません。
妻を悲しませることを承知で不倫に走ってしまう男性もいるのです。
そこで今回は、そんな不倫に走る男性の「心理状態」を紹介します。
とにかくかまってもらいたい
承認欲求が強い男性は自己中な一面があり、不倫に走りやすい傾向があります。
とにかく女性からかまってもらいたくて、そう感じたときに妻に満たしてもらえないことがわかると不倫に走ってしまうのでしょう。
女性からモテることがアイデンティティ
女性からモテるということがアイデンティティとなっている男性も不倫に走りやすいです。
美意識や身だしなみを整える意識が高く、体型キープのために運動を頑張ったりなど、とにかく色々な女性からモテることに執着する傾向がある男性は、結婚しても根っこの部分が変わらないので、妻がいたとしても自分から女性にアプローチをかけることさえするでしょう。
不倫を悪いことだと思っていない
男友達が不倫していたり、「浮気くらい男なら仕方ない」といった周りの考え方に感化され、不倫を悪いことだと思っていない男性も中にはいます。
そういう男性は恋愛面に限らず、日常生活や仕事面でも何かと周りに流される傾向があるので、もし夫がそういう性格なら十分に注意しておく必要があるでしょう。
不倫願望を持ったり、実際に不倫してしまったりする男性は大抵今回紹介した心理を持っているものなので、ぜひ頭に入れておきましょうね。
🌼不幸への入口です…。既婚男性が仕掛ける「不倫の罠」とは