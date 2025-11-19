信じてはいけない！最初から“不倫狙い”の男が使う「巧妙アプローチ」
最初から“恋愛”ではなく“不倫”を狙って近づく男性がいるのを知っていますか？
彼らは自分が既婚者であることを巧みに隠したり、あえて匂わせて関心を引いたりと、女性の心を揺さぶる術に長けています。
そこで今回は、そんな不倫目的の男性がよく使う「巧妙アプローチ」を紹介します。
「家庭では居場所がない」と同情を誘う
最初に出してくるのは“弱さ”という名のエサ。
「妻とは冷めている」「家では会話がない」など、哀れな自分を演出して女性の母性に訴えます。
「支えてあげたい」と思わせた瞬間、彼の計画は成功。
実際には家庭が円満なケースも多く、同情を利用して距離を縮めようとするのが典型的なパターンです。
「君だけは特別」と特別扱いで距離を詰める
「他の人には言えない話を君にはできる」「こんな気持ちは初めて」といったセリフも要注意。
一見ロマンチックですが、これは“秘密の共有”で関係を曖昧にする心理テクニック。
あなたを特別扱いすることで、罪悪感を麻痺させる狙いがあります。
「無理のない関係でいよう」と逃げ道を確保する
アプローチの最終段階では、「お互いの生活を壊さないように」「割り切った関係で」などと、逃げ道を先に作ります。
これは万が一バレたときに責任を回避するための伏線。
“無理のない関係”を受け入れた瞬間、あなたの感情は軽く扱われる可能性が高くなります。
本気の恋は、隠す理由も、言い訳もいりません。
男性が見せる一瞬の優しさに惑わされず、その恋を“始まる前に終わらせてしまう”のが大正解です。
