「年齢のせいでくびれが消えた…」を救う！１日５セット【腰まわりに効く】簡単エクササイズ
「昔よりウエストが丸くなった」「パンツの上にお肉がのる」──そんな変化を感じていませんか？その原因は、年齢による代謝低下だけでなく、姿勢の崩れで“体幹が眠っている”せいかも。そこで今回は、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドベンド】を初心者向けの軽減法で紹介します。気になる腰まわりを引き締めて“くびれ復活”をめざしましょう。
腰まわりの“くびれ消失”の原因は、体幹の筋力低下にあった
年齢を重ねると、腹筋や脇腹など「体幹まわりの筋肉」が自然と弱っていきます。特にデスクワークやスマホ姿勢が多い人は、骨盤が後ろに傾いて腹斜筋が使われず、腰まわりに脂肪がつきやすくなる傾向に。つまり、“くびれが消えた”のは、脂肪が増えたというより「筋肉が休んでいる」状態なんです。
サイドベンド ※軽減法
（１）横向きで寝て肩の真下にひじを置き、もう片方の手を体側に置く
▲床側の手は握りこぶしを作り、小指側で床を押して脇を引き上げます。その後、一度息を吐ききってお腹を薄くして準備しましょう
（２）息を吸いながら、体側に置いた手と骨盤を同時に持ち上げていく
（３）息を吐きながら、手を頭の方に下ろして体側を伸ばす
▲首につらさを感じる方は目線を下に落としてください
（４）息を吸って手を上げて、息を吐きながらゆっくり骨盤を下ろして（１）の体勢に戻す
これを５回繰り返し、終わったら反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹とお尻の位置を動かさないこと」がポイント。お腹から力が抜けて脇腹が落ちてしまったり、お尻の位置が落ちてしまったりしないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
