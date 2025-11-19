亡きリバプールの仲間への思いを吐露…28年ぶりのW杯出場を決めたスコットランド主将が感極まる
スコットランド代表が1998年フランス大会以来のワールドカップ出場権をつかんだ直後、主将DFアンドリュー・ロバートソンが涙ながらにディオゴ・ジョタ氏を追悼した。イギリス『デイリー・ミラー』が伝えている。
欧州予選グループCで2位につけていたスコットランドは、18日にホームで行われた最終節で1位デンマーク代表に4-2で勝利。直接対決を制し、劇的な首位通過を果たした。
「友人のディオゴ・ジョタのことが、どうしても頭から離れなかった」
ロバートソンは試合後、今夏に交通事故によって28歳の若さで亡くなったリバプールの仲間への思いを吐露。生前、ポルトガル代表のジョタ氏とW杯について語り合っていたと明かし、「どこかで笑ってくれていると思う」と話した。
また、「自分が関わってきた中で最高のグループ」とチームへの誇りも強調。「みんな感情がこみ上げていた。監督のため、スタッフのため、家族のために成し遂げられたのは、自分の人生で最高の夜のひとつになる」と喜んだ。
