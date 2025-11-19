朝のツヤが夜まで続く。40代が見直すべき【崩れないベースメイク】３つのポイント
夕方になると、鏡の中の自分に「朝のツヤ、どこ行った？」とため息をついたことはありませんか？40代以降の肌は、乾燥や皮脂バランスの変化でメイク崩れが起きやすくなります。でも実は、使うアイテムよりも“仕込み方”が大事。そこで今回は、冬でも美しいツヤ肌を長時間キープするための、40代が見直すべき【崩れないベースメイク】のポイントを紹介します。
朝のスキンケアは“塗りすぎない”。保湿バランスがカギ
「乾燥が気になるから」と、朝のスキンケアを重ねすぎていませんか？実はこれ、メイク崩れの原因に。肌の上に油分が多いと、ファンデーションが密着せずヨレやすくなります。
保湿は化粧水と乳液で“みずみずしさと油分のバランス”を整えるのがコツ。特に冬は、肌表面をサラッと整える「下地前ティッシュオフ」も忘れずに。
下地は“トーン補正×密着”タイプをセレクト
40代以降の肌は、くすみ・赤み・毛穴と悩みが複合的。だからこそ、ベースメイクの土台となる下地は“トーン補正力＋密着力”を両立したものを選びましょう。
パールやピンクベージュの下地で血色感を仕込み、毛穴の開きや小ジワには部分用プライマーでカバー。「光で整える」発想に切り替えると、厚塗り感なく自然なツヤが出ます。
ファンデは“薄く・広く・動かす”。厚塗りは老け見えのもと
崩れないためにと、つい重ねすぎると逆効果。ファンデーションは「顔の中心から外へ」薄く広げるのが鉄則です。
ツヤを残したい頬はブラシやスポンジで“動かしながら密着”。さらに、鼻まわりやあごなど崩れやすい部分は、フェイスパウダーで軽く押さえましょう。仕上げにミストをひと吹きすれば、自然なツヤと密着感が一日中続きます。
肌を“隠す”より“整える”発想へ
40代からのベースメイクは、「隠す」よりも「整える」ことが大切。丁寧なスキンケアと軽やかなベースづくりで、肌そのもののツヤを引き出せば、冬でもくすまず崩れない“大人のツヤ肌”が完成します。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
