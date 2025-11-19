「サポーターにはあまり知られてないと思います」元Jリーガー林陵平氏が契約満了リリースの裏事情を明かす
元Jリーガーで解説者の林陵平氏が18日に自身のX(旧ツイッター/@Ryohei_h11)を更新し、契約満了事情を“言語化”した。
Jリーグのシーズン終盤からオフにかけ、各クラブから相次いで発表される契約満了のリリース。林氏はその裏側にある選手の判断やクラブの事情を次のように明かした。
「この時期になると契約満了のリリースが出ますが、契約満了を出すか出さないかは基本、選手や代理人側が決めていることをサポーターにはあまり知られてないと思います」
「例えば、満了になっても次の移籍先がありそうならリリースを出さない選手もいますし、色々な事情があります。クラブも基本的には満了リリースは出しづらいですし」
「ですが、満了→移籍、満了でない→移籍ではファンにとっても見え方は変わってくると思います」
林氏は「サポーターにとっては何がベストなんですかね。お別れの機会とかもほしいですよね」と述べ、続く投稿で「個人的には海外みたいに契約年数をオープンにするのが良いかのかなと思っています。そうすれば年明けの契約更新しました!みたいのも基本必要ないですし」と提案した。
