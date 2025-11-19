追われたいのに、いつの間にか追ってる。恋の主導権を失う女性の「特徴」
「最初は彼の方が積極的だったのに、気づいたら私ばかり連絡してる…。」
そんな風に“立場逆転”を経験したことはありませんか？
恋は、最初に追われていた側が、いつの間にか追う側になる瞬間があります。
そこで今回は、そんな恋の主導権を失いやすい女性の「特徴」を紹介します。
優しすぎて、いつの間にか男性のペースに合わせている
「彼が忙しいなら、私が我慢しよう」と思うその優しさ。
けれど、彼にとっては“何をしても受け入れてくれる人”に見えてしまうこともあります。
最初は思いやりでも、だんだん「自分を後回しにするクセ」になってしまうのは、
主導権が男性に移るターニングポイントです。
男性の反応を基準に動いてしまう
LINEの返信が遅い、デートの誘いが減った…。
そんな小さな変化に一喜一憂していませんか？
男性の態度で感情が揺さぶられると、恋の主導権は一気に男性の手の中に。
大切なのは、男性の反応よりも「自分がどうしたいか」。
自分軸で動ける人ほど、不思議と追われる側をキープできます。
“嫌われたくない”が最優先になっている
つい本音を飲み込んで「うん、いいよ」と言ってしまう。
そんな“嫌われたくない思考”も、追う恋に変わる原因のひとつです。
意見を言わない女性は、彼にとって「楽だけど刺激がない存在」になりがち。
“好きだからこそ正直に言う”勇気が、恋のバランスを保つ鍵になります。
追われる恋をキープしていくには自分を大切にする姿勢が何より大事。
それが男性にとって最も魅力的で、“追いたくなる女性”の条件です。
