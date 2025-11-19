Hey! Say! JUMPが11月26日(水)にリリースするニューアルバム『S say』より、本日 11月19日(水)21時に「メロリ」のMVが公開された。

本楽曲は、おしゃれな曲調とちょっぴり重ための愛が絡み合ったポイズン＆ポップな楽曲。作詞・作曲にはYouTube登録者数50万人超えのベーシスト・MINAを迎え、ベーシストならではのベースラインやこれまでのJUMPの楽曲とは一味違うメロディが際立つ一曲に。

MVは、有岡が企画を考案。懐かしさと切なさで胸が張り裂けそう、でもやっぱり愛おしい…そんな青春時代を振り返った時のような「エモさ」「メロさ」を味わえるMVを目指して制作された。ふと見つけて再生したビデオには「私が、あの頃好きだった彼」の映像が──とにかく懐かしく、誰しもの胸に刺さる、淡い青春の記憶が蘇る。

懐かしさ＝Hey! Say!（平成）を感じる質感を表現するため、ガラケー・写ルンです・チェキなど様々な種類のカメラを用いて撮影。まさにメンバーと一緒に過ごした青春のような映像となっている。

朝8時、まずは八乙女の熱唱から撮影はスタート。朝から無理だよ…と言いながら、有岡・郄木も相手で応戦。ボウリングシーンでは、郄木が見事ストライクを獲得してひと盛り上がり。ゲームセンターでは、7人でプリクラを撮影する貴重なシーンも見ることができる。ボルダリングに挑戦したのは、知念・有岡・薮。有岡は上まで登れたものの、降りるのが怖くなり、薮にお尻を支えられてなんとか着地。知念は持ち前の運動神経と筋肉を生かし、高難易度のルートも難なくクリア。

バスケシーンでは山田が意味不明なフォームで見事シュートを決め、笑いと拍手を獲得。その後の遊園地でたくさん遊び、踊り、最後はもんじゃ焼き屋さんで乾杯し、撮影は終了。知念・有岡は、撮影後も居残りでもんじゃを堪能していたそうだ。他にもゲームや乗り物を楽しむ、素の表情のメンバーがたくさん見られるメイキングは、初回限定盤2に収録される。

そして、ダンスも「メロリ」をより一層楽しむためのポイント。顔の近くで指を動かす振付、ギャルピースのポーズでお尻をバウンドさせる動きや、口元で「メ」を作るポーズなど一度見れば誰でも真似できる、簡単でキャッチーなダンスにも注目だ。

◾️アルバム『S say』

2025年11月26日（水）リリース

詳細：https://www.storm-labels.co.jp/s/js/discography/LCCA-6232 初回限定盤1 初回限定盤2 通常盤 ▼アルバム全収録曲・作家情報

M1.S say -Sinfonia-

作曲：下村陽子 編曲：下村陽子 Orchestra Arrange：小林洋平 (FAIR WIND music)

M2.Symphony

作詞：辻村有記 作曲：辻村有記, 伊藤 賢 編曲：辻村有記, 伊藤 賢, 佐々木博史

M3.encore

作詞：YUUKI SANO 作曲：YUUKI SANO, 花村智志 編曲：花村智志, E&M

M4.RUN THIS WORLD

作詞：草川瞬 作曲：MLC, 草川瞬. 川口進 編曲：川口進, 遠藤ナオキ

M5.Scale It Up

作詞：MiNE, Atsushi Shimada 作曲：Josef Melin, Christofer Erixon 編曲：Josef Melin

M6.cowboy

作詞：Zinee, JUN（Blue Vintage） 作曲：Joakim Dalqvist, David Simon 編曲：Joakim Dalqvist

M7.GHOST

作詞：YUUKI SANO 作曲：YUUKI SANO, 花村智志 編曲：花村智志, 遠藤ナオキ

M8.君だけの１ページ

作詞：Ryosuke Matsuzaki 作曲：Ryosuke Matsuzaki, YUU for YOU 編曲：Ryosuke Matsuzaki, YUU for YOU

M9.Serenity

作詞：真崎エリカ 作曲：本多友紀（Arte Refact） 編曲：水野谷 怜（Arte Refact）

M10.メロリ

作詞：MINA 作曲：MINA 編曲：原田雄一

M11.劇的LOVE ※通常盤ボーナストラック

作詞：ヤマモトショウ 作曲：ヤマモトショウ 編曲：遠藤ナオキ ▼全曲試聴音源

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/discography/LCCA-6232 ▼先行配信「GHOST」

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/discography/LCCA-6232 https://HeySayJUMP.lnk.to/GHOST