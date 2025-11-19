w.o.d.、ライブアルバムを2週連続で配信リリース
w.o.d.が、自身のライブから2公演のライブ音源を2週連続で配信リリースすることを発表した。11月26日に『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』、12月3日には『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』がリリースする。
w.o.d.によるライブ音源のリリースは、2023年初頭にリリースした『LIVE IN TOKYO 2022』以来約3年ぶり。2タイトルのうち『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』では2024年リリースのメジャー1stアルバム『あい』を引っ提げて開催した＜I SEE LOVE Tour＞から東京・豊洲公演を収録する。同公演は自身最大キャパの会場で開催されたワンマンライブで、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』オープニングテーマに起用された「STARS」をはじめ、中野雅之 (THE SPELLBOUND / BOOMBOOMSATELLITES) をサウンドプロデューサーに迎え入れた楽曲「My Generation」「エンドレス・リピート」や、MVも話題となった「Take It Easy」などアルバム『あい』収録曲全曲が披露された。
また、『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』では、配信リリース作「TOKYO CALLING」「grunge is dead. EP」を携えて開催した＜LOVE BUZZ Tour＞東京・Zepp Shinjuku公演を収録する。「grunge is dead. EP」収録曲全曲披露に加え、新旧織り交ぜた今のw.o.d.が堪能できる仕上がりだ。両公演ともに初配信リリースとなるライブ音源を多数含み、2公演で全38曲を収録する。
配信リリースに先駆け、各種SNSではティザームービーを公開中。Spotifyではカウントダウンが開始された。
◆ ◆ ◆
■w.o.d.メンバーコメント
ライブ音源なんかなんぼあってもいいですからね。ライブの光景思い出すなり、スタジオ録音と聴き比べるなり、好きなように楽しんでください。ラブ！
w.o.d. サイトウタクヤ (Vo&Gt)
◆ ◆ ◆
■『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』
2025年11月26日(水)配信スタート
https://wod.lnk.to/ISEELOVETour_ToyosuPIT
M1.エンドレス・リピート
M2.イカロス
M3.Kill your idols, Kiss me baby
M4.あばく
M5.KELOID
M6.喜劇
M7.ネックレス
M8.陽炎
M9.Take It Easy
M10.Mayday
M11.lala
M12.1994
M13.2024
M14.あなたの犬になる
M15.STARS
M16.楽園
M17.Fullface
M18.踊る阿呆に見る阿呆
M19.My Generation
■『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』
2025年12月3日(水)配信スタート
https://wod.lnk.to/LOVEBUZZTour_ZeppShinjuku
M1.UNINSTALL
M2.STARS
M3.失神
M4.THE CHAIR
M5.Fullface
M6.イカロス
M7.1994
M8.スコール
M9.lala
M10.喜劇
M11.DAWN
M12.白昼夢
M13.あらしのよるに
M14.TOKYO CALLING
M15.踊る阿呆に見る阿呆
M16.My Generetion
M17.エンドレス・リピート
M18.BURN MY BEAUTIFUL FANTASY
M19.Sunflower
関連リンク
◆w.o.d. オフィシャルサイト
◆w.o.d. オフィシャルX
◆w.o.d. オフィシャルInstagram
◆w.o.d. オフィシャルYouTubeチャンネル
◆w.o.d. オフィシャルTikTok