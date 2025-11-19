w.o.d.が、自身のライブから2公演のライブ音源を2週連続で配信リリースすることを発表した。11月26日に『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』、12月3日には『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』がリリースする。

w.o.d.によるライブ音源のリリースは、2023年初頭にリリースした『LIVE IN TOKYO 2022』以来約3年ぶり。2タイトルのうち『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』では2024年リリースのメジャー1stアルバム『あい』を引っ提げて開催した＜I SEE LOVE Tour＞から東京・豊洲公演を収録する。同公演は自身最大キャパの会場で開催されたワンマンライブで、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』オープニングテーマに起用された「STARS」をはじめ、中野雅之 (THE SPELLBOUND / BOOMBOOMSATELLITES) をサウンドプロデューサーに迎え入れた楽曲「My Generation」「エンドレス・リピート」や、MVも話題となった「Take It Easy」などアルバム『あい』収録曲全曲が披露された。

また、『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』では、配信リリース作「TOKYO CALLING」「grunge is dead. EP」を携えて開催した＜LOVE BUZZ Tour＞東京・Zepp Shinjuku公演を収録する。「grunge is dead. EP」収録曲全曲披露に加え、新旧織り交ぜた今のw.o.d.が堪能できる仕上がりだ。両公演ともに初配信リリースとなるライブ音源を多数含み、2公演で全38曲を収録する。

配信リリースに先駆け、各種SNSではティザームービーを公開中。Spotifyではカウントダウンが開始された。

◆ ◆ ◆

■w.o.d.メンバーコメント

ライブ音源なんかなんぼあってもいいですからね。ライブの光景思い出すなり、スタジオ録音と聴き比べるなり、好きなように楽しんでください。ラブ！

w.o.d. サイトウタクヤ (Vo&Gt)

◆ ◆ ◆

■『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』 2025年11月26日(水)配信スタート

https://wod.lnk.to/ISEELOVETour_ToyosuPIT M1​.エンドレス・リピート

M2​.イカロス

M3​.Kill your idols, Kiss me baby

M4​.あばく

M5​.KELOID

M6​.喜劇

M7​.ネックレス

M8​.陽炎

M9​.Take It Easy

M10​.Mayday

M11​.lala

M12​.1994

M13​.2024

M14​.あなたの犬になる

M15​.STARS

M16​.楽園

M17​.Fullface

M18​.踊る阿呆に見る阿呆

M19​.My Generation

■『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』 2025年12月3日(水)配信スタート

https://wod​.lnk​.to/LOVEBUZZTour_ZeppShinjuku M1​.UNINSTALL

M2​.STARS

M3​.失神

M4​.THE CHAIR

M5​.Fullface

M6​.イカロス

M7​.1994

M8​.スコール

M9​.lala

M10​.喜劇

M11​.DAWN

M12​.白昼夢

M13​.あらしのよるに

M14​.TOKYO CALLING

M15​.踊る阿呆に見る阿呆

M16​.My Generetion

M17​.エンドレス・リピート

M18​.BURN MY BEAUTIFUL FANTASY

M19​.Sunflower

