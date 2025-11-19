川崎麻世、「朝から晩まで元気に働いている」90歳実母を紹介 若かりし頃の写真も披露「今の様な加工技術はなかったが 確かに綺麗だ」
歌手・俳優の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が19日、「驚愕する90歳の母の姿」と題しブログを更新。母との親子写真や「60年以上前」という母の若かりし頃の写真を公開した。
【写真】川崎麻世が披露した90歳母との親子ショット＆若い頃の写真
川崎は「現在90歳の母は今でも経営する喫茶店に朝から晩まで元気に働いている 毎日のルーティンになってる 重いシャッターの柱を抱えて設置する姿には驚愕する」と動画を添えて紹介。
続けて「妻も母のことをとても大切にしてくれて幸せだ」「今年の3月の結婚式は我々から母のドレスを選んでプレゼントし メイクは俺がやってネイルは妻がやってくれ とても90歳には見えない若々しい姿だ」と、妻・花音さんと母との仲良し3ショットや、結婚式での花音さんの母も交えた“W親子”の4ショットなどをアップした。
さらに「これは母の結婚式の時の写真だ この頃父は安住譲（あずみじょう）と言う芸名で松竹映画の俳優をしていた」「母は若い頃モデルや美容師をしていたらしくこの間のニュースにもある美人女優さんと似ていると取り上げられていた」「60年以上前の写真だから勿論今の様な加工技術はなかったが確かに綺麗だ」とコメントし、母の若かりし頃の写真も数点紹介した。
