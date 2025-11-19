タレントの峯岸みなみが19日、自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告した。

峯岸は「33歳になりました」と書きだし、ミニーマウスの帽子を被って「Happy Birthday Minami」と書かれたプレートを手に持つ“ディズニーお祝いショット”を披露。

続けて「ママだし、妻だし、タレントだし、色々大変なことはありますがどれも楽しくやらせてもらえる日々に感謝です。自分だけの頑張りじゃどうにもならないことを沢山の方に支えてもらってなんとかやれています！！だからこそ、どれも楽しく丁寧に。続けられる範囲で頑張っていきます！！！！33歳の一年も応援してくださると嬉しいです！」と、母になり大変なことも増えた中で、タレント活動を続けられていることに感謝を記し、夫でYouTuberグループ「東海オンエア」てつや（32）と長女との“家族3ショット”もアップした。

この投稿にファンからは「世界一かわいい33歳のママ」「あまり頑張りすぎないようにしてね」「いつまでも幸せで溢れててほしい！」「年々可愛さが増している気がします」など、祝福の声が多く寄せられた。