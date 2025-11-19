アイドルグループ「Juice＝Juice」が19日、秋のコンサートツアーの最終公演を日本武道館で行った。約1万人のファンの前で全33曲を披露。インパクトの強い情熱的なラテン調のダンスナンバーで話題の最新曲「盛れ！ミ・アモーレ」を本編の最初と最後で2回披露する構成で大きく盛り上げた。同曲は午後10時に一発撮りで収録するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開となる。

今回のツアータイトルは「Queen of Hearts」で、各公演ごとに1人だけソロ曲を披露する“クイーン”になれることが大きな特徴。この日の最終公演では、リーダーの段原瑠々（24）が「全員がクイーンになります！」と、メンバー11人それぞれにソロ曲披露があることを宣言すると、大歓声が上がった。入江里咲（20）は「11人で活動していると、なかなか1人にフォーカス当てて注目してもらえることが少ないので目に焼き付けて欲しい！」と呼びかけて、ソロパートに突入した。

6月に加入した林仁愛（14）は日本武道館で初パフォーマンス。終盤のMCで「正直、出るまで不安だった」と明かすも「出てから楽しい気分が勝った」と笑顔を見せた。ソロ曲でも堂々としたパフォーマンスを見せており、強心臓ぶりを発揮した。

段原は「無我夢中で楽しんでたらブチ切れちゃった」とまさかの発言。「楽しすぎるとキレちゃうんだなって」と新しい自分に気付いた様子。「仁愛を食べそうになった」と口にして他のメンバーと会場を驚かせるも、「そんなことが起きるのもライブだなって思った。次にもしライブに来てくださったらまた別の事件がたくさん起こると思います」と続けた。そして、「日本武道館でも、もっともっと大きな会場でも、またお会いしたいです！」とさらなる飛躍を誓った。