『有吉の壁』人気企画「面白城の18人」まさかの映画化！ 監督は有吉弘行、主役はとにかく明るい安村＆蛙亭イワクラ
『有吉の壁』（日本テレビ系／毎週水曜19時）の人気企画「面白城の18人」が、タイトルを『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』として映画化され、2026年1月16日より3週間限定で全国公開されることが決定。特報とメインビジュアルが公開された。主演は、とにかく明るい安村と蛙亭・イワクラ。監督の有吉弘行は「国宝を超えます」とコメントを寄せている。
【動画】“国宝超え”めざす!? 『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』特報
有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする『有吉の壁』の人気企画「アドリブ大河」が、まさかの映画化。11月19日にオンエアされた、『有吉の壁』2時間SPの番組内にてサプライズ発表された。
9月末、収録の舞台となる京都東映太秦映画村。いつもの「アドリブ大河」とはちょっと違った雰囲気を感じつつも、いつもの様にOP撮影のために整列する壁芸人たちは、有吉から今日の収録が映画化されることをサプライズ発表される。
この日に即興で撮影する中で、良かった演技を映画でも採用。配役も収録中の演技を見た上でオーディション形式で決定。ストーリーも配役も白紙の中、アドリブ演技を見て有吉監督が内容を決めていく。
しかし映画化は決まったものの、有吉監督は多忙のため、この日撮影する4シーンしか担当出来ず、あとはストーリーも含めて壁芸人たちに丸投げなことが判明。
そんな映画の常識を打ち砕く無茶な状況の中、ドラマとバラエティが融合した新感覚エンターテイメントを作り上げ、来年1月の劇場公開を目指す。「映画館でみんなで笑おう！」をキャッチコピーに、バラエティ×映画の垣根を越えたスケールでテレビと連動し、『有吉の壁』10周年の集大成として笑いと驚きを届ける。
そしてまずは、撮影2時間超えのシーン1「二人の英雄、現る。」のオーディションをくぐり抜け、主役はとにかく明るい安村と蛙亭・イワクラの2人に決定。
伝説の猿の師匠に刀を教わった剣士“宮本寂しい”（とにかく明るい安村）と、“わり井直虎”（イワクラ／蛙亭）。直虎は町の団子屋に団子を卸す業者をやっている。現在決まっている設定はこれだけ。丸投げされたストーリーをオーディションで選ばれた壁芸人たちが全力で作りだし、有吉監督が先に撮ったエンディングと繋がって最高の物語が出来るのか!?
今後も『有吉の壁』の放送の中で、残りのシーンの撮影の様子と、役柄をオーディション形式で決める様子を公開。次回は12月10日放送の『有吉の壁』SP内にて、主役を支える大事な味方「有壁隊」が決定する。シーン2「決戦前夜の有壁隊」にも注目だ。
メインビジュアルは、「映画の壁を越えろ」というコピーと共に、メガホンを手にした有吉監督、監督補の佐藤栞里、武将になりきった芸人たちが集結したにぎやかなデザインとなっている。
『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』は、2026年1月16日より3週間限定で全国公開。
