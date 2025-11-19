King ＆ Prince・永瀬廉、クリスマスの恒例行事を明かす「メンバーとクリスマスプレゼント交換会」
King ＆ Princeの永瀬廉が19日、都内で行われた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』プレミアム点灯式に、福山雅治、大泉洋、木村多江、吉田羊、宮沢りえと共に出席。クリスマスの恒例行事を明かした。
【写真】福山雅治＆大泉洋＆永瀬廉のトークがめっちゃ楽しそう！
本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。映画版では、さらに強い絆を手にした二人が、史上最大の難事件に挑む。
登壇した永瀬が「どうもみなさまお久しぶりでございます！」とあいさつすると、大泉は「なんかちょっと漫才師さんのような…」とツッコミ。早速いじられた永瀬は「最悪最悪！」と笑い、大泉は「もうちょっと役者っぽいあいさつの方がいいと思う」と続けた。永瀬は「え？ 違いましたか？ 今の」と驚きつつ「懐かしい、この感じ」と大泉とのやり取りを懐かしんだ。
その後、撮影時のエピソードを話す場面では、大泉が「君ふざけてましたよ？ 本番前にふざけて、笑ってNGとか出してた」と永瀬の行動を暴露。永瀬はすぐに「一番ふざけてたのは洋さんですよ」と指摘し、「他局のドラマの主人公のモノマネずっとしてて。お茶を飲むシーンだったんですけど、テレ朝のあの方のモノマネをずっとしてた」と話した。
すると、大泉は「あの頃、できるようになったばかりの右京さんをね…」と『相棒』の杉下右京のモノマネをしていたことを告白。永瀬は「悪いのが、僕方向にカメラが向いたとき（大泉が）ずっと右京さんやから。それにずっと笑ってしまって。笑わないように結構口の中を噛んでたんですよ」と打ち明け「撮影終わったらめっちゃ腫れてました」と振り返った。
点灯式が終わり、クリスマスの思い出を話す場面で永瀬は「私は毎年メンバーとクリスマスプレゼント交換会をしてますね」と笑顔。「額を決めてお互い渡し合おうっていうので。去年も歌番組のときにその回をやって。素敵なクリスマスプレゼントを頂きました」と明かした。
『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』は、12月24日より全国公開。
