¿ÀÆàÀî¡¦¹õ´äÃÎ»ö¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ë¼«¿È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¾Ò²ð
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹õ´äÍ´¼£ÃÎ»ö¤Ï£±£±¡Á£±£·Æü¤Ë¸øÌ³¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤òË¬Ìä¤·¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥È¡¼¡¦¥é¥à¶¦»ºÅÞ½ñµÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥é¥à»á¤¬ÆüËÜ¤Î¼«¼£ÂÎ¥È¥Ã¥×¤È£²¼Ô¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¤¡¢ÃÎ»ö¤Ï£±£¹Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö´ñÀ×Åª¡£°ìÈÖ¤Î¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ï¸©¤¬Í×Ë¾¤·¡¢Á°Æü¤ËµÞ¤¤ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼óÅÔ¥Ï¥Î¥¤¤Î¶¦»ºÅÞËÜÉô¤ÇÌó£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥à»á¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¿·Þ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎ»ö¤¬Ì¤ÉÂ²þÁ±¤Ê¤É·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ò¿Þ¤ë¸©¤Î»Üºö¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥à»á¤Ï´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÎ»ö¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÌ¤ÉÂ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬¡Ö£Ë£õ£ò£ï£ò£é£î¡×Ì¾µÁ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤Ç²Î¾§¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë¤ò¥é¥à»á¤Ë¾Ò²ð¡£ÂÚºßÃæ¤Ë£Í£Ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥«¡¼¥É¤òÀéËçÇÛ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö£Ê¨¡£Ð£Ï£Ð¡×¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤âÇ®¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£