11人組アイドルグループ、Juice＝Juiceが19日、秋ツアー最終公演を東京・日本武道館で行った。

ヒット中の最新シングル「盛れ！ミ・アモーレ」でオープニングから最高潮のボルテージ。11人全員がハートのクイーンとなって魅力を競う構成で、赤いミニドレスでパワフルなパフォーマンスを見せたり、ソロパートで個性をアピールしたりと、激アツなステージで約1万人のファンを沸かせた。

6月の武道館公演で新メンバーとしてお披露目され、メガネキャラで話題を集めた林仁愛（14）は、武道館で初パフォーマンス。「正直不安でしたが、ステージに出てからは楽しい気分が勝って、笑顔になった」。会場を見上げて「皆さん笑顔ですか？ 長生きできますか？」と呼びかけ「皆さんが長生きできるなら私はうれしい限り。養分を私たちからとって長生きしてください！」とあいさつし、大きな歓声を集めた。

リーダー段原瑠々（24）は「楽しくて途中からキレてきた」と笑顔でぶっちゃけ、「ブチギレバージョン。楽しすぎるとキレちゃうんだな」と笑わせた。ペンライトで染まった会場に感激し「もっともっと大きな会場で見たい」と語ると、ファンから大声援が起こっていた。

この日は全33曲を披露した。【梅田恵子】