ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が１９日、東京・日本武道館で秋の全国ツアー（１３か所２３公演）の千秋楽を迎えた。

満員の１万人の前で１０月発売の最新曲「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた」や人気曲「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの？」など約３０曲を披露。激しくキレのあるダンスで魅了した。

中でも１０月発売ながらミュージックビデオがＹｏｕＴｕｂｅで再生回数２８０万回を超え、早くも代表曲の呼び声が高い「盛れ！ミ・アモーレ」は２回パフォーマンス。会場の大熱気に、遠藤彩加里（１７）は「帰りは寒暖差に気をつけて下さいね」と呼びかけた。

またこの日は１１人全員がソロで曲を披露する場面も。アイドルに珍しいメガネキャラで人気の最年少・林仁愛（１４）は「禁断少女」を熱唱。選曲理由に「単に歌いたかったから」とはにかんだ。

興奮が冷めないままフィナーレを迎えたツアーに、リーダーの段原瑠々は「もっともっと大きな会場でやりたいな」と夢見ていた。