俳優の福山雅治、大泉洋が１９日、東京・港区の東京ミッドタウンで「映画ラストマン ―ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ―」（平野俊一監督、１２月２４日公開）のＰＲイベントに出席した。

２０２３年４月期ＴＢＳ系日曜劇場「ラストマン―全盲の捜査官―」の劇場版。全盲のＦＢＩ捜査官（福山）と孤高の刑事（大泉）がバディを組んで、難事件を解決していくストーリー。

大泉が地元・北海道での撮影を「わが北海道が花を添えた」と胸を張ると、福山は「大泉さんがいる北海道は安心感がありましたよ」と笑顔。一方で「次があるなら長崎でやってほしい」と凱旋（がいせん）ロケを願った。

映画からの参加となった宮沢りえは現場の雰囲気を「福山さんをマネする大泉さんと、人がマネした福山さんをマネする福山さん。福山さんだらけ」と告白。大泉は出演中のテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜・後９時）のほか、舞台でも福山の声マネを続けている。この日も大泉は福山の低音ボイスで会話し、福山は「すごくうれしかったです」と笑いを抑えきれず。参加したファンからも笑いが起こっていた。共演の永瀬廉、木村多江、吉田羊も出席した。