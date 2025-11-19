やっぱ“即・若見え”にはコレ！？【40・50代】が参考にしたい♡「くびれレイヤー」

髪に自然な動きをつけてくれるくびれレイヤーは、程よい抜け感で印象を和らげてくれるスタイル。髪の重さを残しながらも立体感が生まれるため、軽やかに見せたい人にもピッタリです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品で今っぽいレイヤースタイルをご紹介します。

グレージュ × 繊細ハイライトのくびれミディ

グレージュベースに細めのハイライトを入れた、柔らかな印象のレイヤーミディ。トップを長めに残し、自然に内へ流すようにカット。肩ラインで軽く外ハネさせることで、落ち着いた中にも軽さを感じるスタイルに。コントラストを控えめにしたハイライトが、立体感と奥行きをさりげなくプラスしています。

秋色の上品くびれレイヤー

深みのあるマロンブラウンが季節感を醸し出す、くびれレイヤーボブ。トップにふんわりとボリュームを持たせ、毛先を内へ入れることで自然なくびれを形成。肩でナチュラルにはねるベースラインが、柔らかな動きを生み出しています。落ち着きの中に華やかさを感じる、秋らしいボブスタイルです。

暖色ブラウンで楽しむ柔らかレイヤーカット

ピンク味を感じさせる暖色ブラウンが優しい印象のくびれレイヤー。トップを長めに設定し、ふんわり内に入れることでナチュラルな丸みをプラス。肩で軽く外ハネするベースが、バランスのよいシルエットをつくります。くびれすぎない程よい立体感で、大人らしい柔らかさを演出しています。

ベージュトーンで軽やかに見せる今っぽボブレイヤー

柔らかなベージュカラーが今っぽいくびれレイヤーボブ。トップのレイヤーでふんわり感を出しつつ、ベースにはライン感をほんのり残して外ハネに。シンプルながらも動きがあり、ナチュラルな抜け感のあるデザインです。大人の柔らかい雰囲気を引き出したい時におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kitadani_koujiro様、@ofuke_akifumicasii様、@tatsuyadream1101様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里