やっぱ“即・若見え”にはコレ！？【40・50代】が参考にしたい♡「くびれレイヤー」
髪に自然な動きをつけてくれるくびれレイヤーは、程よい抜け感で印象を和らげてくれるスタイル。髪の重さを残しながらも立体感が生まれるため、軽やかに見せたい人にもピッタリです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品で今っぽいレイヤースタイルをご紹介します。
グレージュ × 繊細ハイライトのくびれミディ
グレージュベースに細めのハイライトを入れた、柔らかな印象のレイヤーミディ。トップを長めに残し、自然に内へ流すようにカット。肩ラインで軽く外ハネさせることで、落ち着いた中にも軽さを感じるスタイルに。コントラストを控えめにしたハイライトが、立体感と奥行きをさりげなくプラスしています。
秋色の上品くびれレイヤー
深みのあるマロンブラウンが季節感を醸し出す、くびれレイヤーボブ。トップにふんわりとボリュームを持たせ、毛先を内へ入れることで自然なくびれを形成。肩でナチュラルにはねるベースラインが、柔らかな動きを生み出しています。落ち着きの中に華やかさを感じる、秋らしいボブスタイルです。
暖色ブラウンで楽しむ柔らかレイヤーカット
ピンク味を感じさせる暖色ブラウンが優しい印象のくびれレイヤー。トップを長めに設定し、ふんわり内に入れることでナチュラルな丸みをプラス。肩で軽く外ハネするベースが、バランスのよいシルエットをつくります。くびれすぎない程よい立体感で、大人らしい柔らかさを演出しています。
ベージュトーンで軽やかに見せる今っぽボブレイヤー
柔らかなベージュカラーが今っぽいくびれレイヤーボブ。トップのレイヤーでふんわり感を出しつつ、ベースにはライン感をほんのり残して外ハネに。シンプルながらも動きがあり、ナチュラルな抜け感のあるデザインです。大人の柔らかい雰囲気を引き出したい時におすすめです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kitadani_koujiro様、@ofuke_akifumicasii様、@tatsuyadream1101様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：内山友里