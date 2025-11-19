Hey! Say! JUMP、新曲「メロリ」MV公開 7人でプリクラも…1日中遊び尽くす“ホームビデオ”メイキングも収録
7人組グループ・Hey! Say! JUMPが、26日に発売する新アルバム『S say』より、きょう19日午後9時に「メロリ」のMusic Video（以下、MV）を公開した。
【動画】エモすぎ…！胸にグサグサささる懐かしさ…公開された「メロリ」MV
同楽曲は、おしゃれな曲調とちょっぴり重ための愛が絡み合ったポイズン＆ポップな楽曲。作詞・作曲にはYouTube登録者数50万人超えのベーシストMINA氏を迎え、ベーシストならではのベースラインやこれまでのJUMPの楽曲とは一味違うメロディが際立つ一曲に。さらに、アイドル全開のダンスをスパイスに加え、Hey! Say! JUMPのメロさで沼らせる。
MVは、有岡大貴が企画を考案。懐かしさと切なさで胸が張り裂けそう、でもやっぱり愛おしい…そんな青春時代を振り返った時のような「エモさ」「メロさ」を味わえるミュージックビデオを目指して制作された。ふと見つけて再生したビデオには「私が、あの頃好きだった彼」の映像が。とにかく懐かしく、誰しもの胸にグサグサと刺さりまくる、淡い青春の記憶が蘇える。
懐かしさ＝Hey! Say!（平成）を感じる質感を表現するため、ガラケー・写ルンです・チェキなどさまざまな種類のカメラを用いて撮影。まさにメンバーと一緒に過ごした青春のような映像は、脳内で淡い記憶を呼び起こす。
1日中遊び尽くした今回のMV撮影。卓球・カラオケ・ゲームセンター・ボウリング・プリクラ・オープンバス・ボルダリング・バスケ・遊園地・もんじゃ…MVはもちろん、ロケならではのメイキングも見どころ盛りだくさんでボリューミー。
朝8時、まずは八乙女光の熱唱（ウルトラソウル／B’z）から撮影はスタート。朝から無理だよ…と言いながら、有岡・高木雄也（※高＝はしごだか）も相手で応戦。ボウリングシーンでは、高木が見事ストライクを獲得してひと盛り上がり。そして、ゲームセンターでは、7人でプリクラを撮影する貴重なシーンも見ることができる。
ボルダリングに挑戦したのは、知念侑李・有岡・薮宏太。有岡は上まで登れたものの、降りるのが怖くなり、薮にお尻を支えられてなんとか着地。知念は持ち前の運動神経と筋肉を生かし、高難易度のルートも難なくクリア。バスケシーンでは、山田涼介が意味不明なフォームで見事シュートを決め、笑いと拍手を獲得。その後の遊園地でたくさん遊び、踊り、最後はもんじゃ焼き屋で乾杯し、撮影は終了。知念・有岡は、撮影後も居残りでもんじゃを堪能していた。
他にもゲームや乗り物を楽しむ、素の表情のメンバーがたくさん見られるメイキングは、初回限定盤2購入者のみのホームビデオとして保存推奨だ。
そして、劇的メロメロリなダンスも「メロリ」をより一層楽しむためのポイント。顔の近くで指を動かす振付、ギャルピースのポーズでお尻をバウンドさせる動きや、口元で「メ」を作るポーズなど、一度見れば、誰でも真似できる、簡単で、キャッチーで、プリチーなダンスにも注目。振付師にも褒められた“THEアイドル”有岡は、撮影現場で伊野尾慧にかわいく踊る方法を伝授。今では、伊野尾もかわいさ監督として、SNSで頑張っている。今後もTikTokをはじめ、さまざまなSNSで「メロリ」ダンス動画を投稿予定となっている。
【動画】エモすぎ…！胸にグサグサささる懐かしさ…公開された「メロリ」MV
同楽曲は、おしゃれな曲調とちょっぴり重ための愛が絡み合ったポイズン＆ポップな楽曲。作詞・作曲にはYouTube登録者数50万人超えのベーシストMINA氏を迎え、ベーシストならではのベースラインやこれまでのJUMPの楽曲とは一味違うメロディが際立つ一曲に。さらに、アイドル全開のダンスをスパイスに加え、Hey! Say! JUMPのメロさで沼らせる。
懐かしさ＝Hey! Say!（平成）を感じる質感を表現するため、ガラケー・写ルンです・チェキなどさまざまな種類のカメラを用いて撮影。まさにメンバーと一緒に過ごした青春のような映像は、脳内で淡い記憶を呼び起こす。
1日中遊び尽くした今回のMV撮影。卓球・カラオケ・ゲームセンター・ボウリング・プリクラ・オープンバス・ボルダリング・バスケ・遊園地・もんじゃ…MVはもちろん、ロケならではのメイキングも見どころ盛りだくさんでボリューミー。
朝8時、まずは八乙女光の熱唱（ウルトラソウル／B’z）から撮影はスタート。朝から無理だよ…と言いながら、有岡・高木雄也（※高＝はしごだか）も相手で応戦。ボウリングシーンでは、高木が見事ストライクを獲得してひと盛り上がり。そして、ゲームセンターでは、7人でプリクラを撮影する貴重なシーンも見ることができる。
ボルダリングに挑戦したのは、知念侑李・有岡・薮宏太。有岡は上まで登れたものの、降りるのが怖くなり、薮にお尻を支えられてなんとか着地。知念は持ち前の運動神経と筋肉を生かし、高難易度のルートも難なくクリア。バスケシーンでは、山田涼介が意味不明なフォームで見事シュートを決め、笑いと拍手を獲得。その後の遊園地でたくさん遊び、踊り、最後はもんじゃ焼き屋で乾杯し、撮影は終了。知念・有岡は、撮影後も居残りでもんじゃを堪能していた。
他にもゲームや乗り物を楽しむ、素の表情のメンバーがたくさん見られるメイキングは、初回限定盤2購入者のみのホームビデオとして保存推奨だ。
そして、劇的メロメロリなダンスも「メロリ」をより一層楽しむためのポイント。顔の近くで指を動かす振付、ギャルピースのポーズでお尻をバウンドさせる動きや、口元で「メ」を作るポーズなど、一度見れば、誰でも真似できる、簡単で、キャッチーで、プリチーなダンスにも注目。振付師にも褒められた“THEアイドル”有岡は、撮影現場で伊野尾慧にかわいく踊る方法を伝授。今では、伊野尾もかわいさ監督として、SNSで頑張っている。今後もTikTokをはじめ、さまざまなSNSで「メロリ」ダンス動画を投稿予定となっている。