俳優の板垣李光人（23）と中村倫也（38）が19日、都内で声優を務めたアニメ映画「ペリリュー―楽園のゲルニカ―」の東京プレミアに出席した。

太平洋戦争で、4万人の米軍に対し1万人の日本軍が立ち向かったパラオ南西部・ペリリュー島での過酷な戦いで生き残った34人の兵士たちの物語。

板垣は、中村との初対面について「前にお会いしていたっけぐらいのフランクさだった」と回顧。自身は人見知りだといい「小学生の時によく遊んでくれていたお兄ちゃんに久しぶりに会った感覚にさせてくれた。深い絆を築きあげていかないといけない中で凄くありがたかった」と感謝を話した。

中村は自身について「人見知りさせる間もなく横に行く」と初対面の人にもぐいぐい行けるタイプであることを明かし、「受け入れてくれてありがとう」と板垣にお礼を言った。

一方の中村は元々板垣を可愛いと思っていたが、宣伝活動などを行う中で「可愛くていい子だなって事がわかって、ちゃんと一癖あって良いなと思う」とさらに好印象を持ったという。自身を「僕が一癖以上ある人間」と説明し、「たまにこの子、本当にずっといい子だな、という芸能の方がいる。逆にそういう人といると落ち着かない。自分の煩悩を映し鏡で見せられている感じがする」と明かした。