11月18日、絢香がInstagramを更新した。

【写真】三浦大知とのピースSHOTも公開

11月15日に、東京国際フォーラムにて、ライブツアー『絢香 Wonder! Tour 2025』を開催していた絢香。今回の投稿では、「東京公演、観に来てくれてありがとう」「With the guests who came to the Tokyo show!!」などと綴ると、Cocomiとの笑顔の2SHOTを公開した。

この投稿に対し、ファンからは「すごい」「お二人とも素敵な笑顔！」「貴重なツーショット嬉しい」「可愛い」「仲良しなんですね」などの反響が寄せられていた。

また、同日の別投稿では、剛力彩芽、アンジェラ・アキ、大原櫻子、ビッケブランカ、三浦大知との2SHOTも披露している。

絢香は2009年に水嶋ヒロとの結婚を発表し、2015年に長女、2019年に次女の出産を報告。私生活では2児の母として奮闘しつつ、アーティスト活動も並行して行っている。現在は、今回の投稿でも触れていたライブツアー『絢香 Wonder! Tour 2025』が開催中で、次回は11月23日の山形公演が控えている。

画像出典：絢香オフィシャルInstagramより