スターバックス コーヒー ジャパンは、11月26日からスターバックス ホリデー第2弾として、ふわっ、さくっ、とろっ。食感とチョコレートの濃厚な味わいがとろけあうホリデーシーズンにぴったりの「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」を発売する。第1弾に引き続き今年のホリデーシーズンのテーマは“JOYFUL MEDLEY−JOYでつながる−”。街がきらめき、人と人が笑顔でつながるこの季節。そんなホリデーならではの高揚感とぬくもりを、心までとろけるようなスモアの味わいで表現した。身近な友達や大切な人を想い合い、喜びの輪が広がるホリデーシーズンの到来を一緒に楽しんでみてほしい考え。

スモアは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べる、アメリカで多くの人に楽しまれるスイーツ。焚火や暖炉を囲みながら過ごす“大切な人との特別な時間”を象徴するお菓子として親しまれている。ホリデーシーズンはまさに、家族や友人など、大切な人たちと心を通わせる特別なとき。そんな人々とともに焚火を囲むような、温かな気持ちで味わってほしい、という想いを込めて、ホリデーシーズンに似合う、ちょっと大人なスモアを届ける。

「スモア チョコレート ラテ」は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた一杯。トッピングには、スモアをイメージしたマシュマロと全粒粉入りのクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーをひと振り。香ばしい香りがふわっと広がり、ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け、飲み進めるごとに食感や味わいの変化を楽しめる。

「スモア チョコレート フラペチーノ」は、チョコレートソースの中にエスプレッソを加えることで、香ばしさの中にビターな風味が際立つ、スターバックスならではの奥深い味わいとなっている。ホイップクリームの上にはスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げた。ふわっとしたマシュマロ、さくさくとしたクランチの多彩な食感とともに、フラペチーノならではのワクワク感が広がる、ホリデーシーズンにぴったりの一杯となっている。

艶やかなストロベリーがホリデー気分をいっそう高めてくれる「ストロベリー＆チョコレートタルト」が同日登場する。

「ストロベリー＆チョコレートタルト」は、大粒のストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、チョコレートホイップクリームやチョコレートガナッシュを重ね合わせた。甘酸っぱいストロベリーに、濃厚な風味のチョコレートと、タルト生地のサクサクとした食感が織りなす多彩な味わいを楽しめる一品となっている。



「アップルサイダー」

日本でも多くのクリスマスマーケットで定番となった「アップルサイダー」は、りんご果汁にスパイスやクランベリーを加えて温めてふるまう冬の風物詩として知られているホットビバレッジ。この「アップルサイダー」をスターバックスらしくシンプルかつ洗練された味わいに仕立てた。「ホット アップル サイダー」は、一杯一杯丁寧にバリスタがスチームしたアップルジュースに、シナモンやクローブ、オレンジ、クランベリーなどの風味を合わせ、さらにりんごとストロベリーのフリーズドライをトッピングした。一口飲むと、スパイスの香りとクランベリーを思わせる酸味が重なり、やさしい甘みとともに豊かな食感が広がる。冬ならではの特別感のある「ホット アップル サイダー」で心とからだもあたたまるひとときを過ごしてほしい考え。

［小売価格］（表示価格は税込の総額表示となります）

スモア チョコレート フラペチーノ（Tallサイズのみ）

持ち帰りの場合：678円

店内利用の場合：690円

スモア チョコレート ラテ」（Hot）

持ち帰りの場合：Short 570円／Tall 609円／Grande 653円／Venti 697円

店内利用の場合：Short 580円／Tall 620円／Grande 665円／Venti 710円

ストロベリー＆チョコレートタルト

持ち帰りの場合：570円

店内利用の場合：580円

ホット アップル サイダー（Hot）

持ち帰りの場合：Short 550円／Tall 589円／Grande 633円／Venti 678円

Short 561円／Tall 600円／Grande 645円／Venti 690円（店内利用の場合）

（すべて税込）

［発売日］11月26日（水）〜

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp