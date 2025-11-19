人気カップルTikToker、“キス”ドッキリに反響！ 「顔あかくなってない？」「スタイル良いやん！」
節約彼氏のゆうたさんと浪費彼女のまみさんの2人によるカップルクリエイターでTikTokerのゆまうみカップルは11月17日、Instagramを更新。キスドッキリ動画を公開し、注目を集めています。
【動画】ゆまうみカップルのキュンキュンなキスドッキリ
この投稿にファンからは、「ご馳走様でース」「かわいいすぎる」「デレデレメッチャ可愛い」「これがツンデレってやつさ」「惚れてるマミちゃんの負けぇ〜」「顔あかくなってない？」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「かわいいすぎる」同アカウントは「これ女の子がされたら、キュンってするんじゃないの？」とつづり、1本の動画を掲載。帰宅したばかりのまみさんにキスをするゆうたさんの姿が収められています。キスの後は、リップメイクが崩れて怒るまみさんをなだめるゆうたさんのシーンもあり、2人の仲の良さがうかがえます。
まみさんからのドッキリも6日に投稿された動画では、まみさんがゆうたさんに、ピリピリする刺激で唇をぷっくり見せるリッププランパーを使ったドッキリを実行しています。リッププランパーをしっかり塗った後にキスされたゆうたさんは、異変を感じ「ナニコレ〜〜」と大騒ぎする事態に。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
